Polizia locale, per i territori del Chianti fiorentino è attivo il numero unico

È attivo il nuovo numero unico della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino: tel. 055 9360111. Il nuovo servizio consente di accedere alle informazioni relative alla Polizia locale e contattare in maniera diretta la centrale operativa della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino che agisce contestualmente sui territori di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle.

Il numero è collegato alla centrale unica della Polizia locale che risponderà alle chiamate e provvederà a smistare le richieste e le segnalazioni dei cittadini sui tre comuni.

Rispondendo alla chiamata inoltrata al Numero Unico, l’operatore della centrale unica riceve in tempo reale la richiesta che, integrando le informazioni con la tipologia di soccorso necessario o dell’eventuale segnalazione, riferirà e assegnerà l’incarico agli agenti e ai soggetti a cui compete l’intervento nei territori interessati.

Sono tanti gli obiettivi di questa operazione che scaturisce dall’attività di riorganizzazione della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino. “Intendiamo migliorare la gestione operativa delle chiamate dall’esterno – spiega il presidente dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Roberto Ciappi, nonché sindaco di San Casciano in Val di Pesa – il nuovo canale di comunicazione consentirà una maggiore capillarità degli interventi e agevolerà una razionalizzazione delle risorse, oltre a favorire il potenziamento della presenza delle pattuglie sul territorio e conseguentemente una più diffusa attività di controllo nell’intera area dell’Unione”.

I cittadini residenti nei territori dell’Unione non dovranno più far riferimento ai contatti telefonici relativi alle tre sedi della Polizia locale. I numeri esistenti per i Comuni di San Casciano in Val di Pesa (tel. 055 820325, Greve in Chianti (tel. 055 853511) e Barberino Tavarnelle (tel. 055 8075674), saranno utilizzati per altre funzioni. L’orario di attivazione del numero unico è il seguente: tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 19,30.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino