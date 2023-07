Rapina ad un minore in zona Isolotto: fermati quattro 17enni

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani stranieri di 17 anni, su richiesta della Procura della Repubblica per i minori di Firenze. Sono accusati di vari reati, tra cui rapina aggravata, lesioni, ricettazione, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti pericolosi.

Le indagini hanno rivelato il loro coinvolgimento in un episodio avvenuto lo scorso 8 maggio, in zona Isolotto, in cui hanno minacciato e aggredito un minorenne, rubandogli il cellulare. Da quanto ricostruito il minorenne sarebbe stato avvicinato in strada dai quattro che minacciandolo con una finta pistola – priva di tappo rosso – e aggredendolo con calci e pugni, gli avrebbero sottratto il cellulare e altri effetti personali. I quattro si sarebbero poi velocemente dati alla fuga a bordo di un’autovettura che, a seguito degli accertamenti, è risultata essere provento di furto.

Inoltre, i quattro 17enni sono stati sorpresi più volte con veicoli rubati e uno di loro ha anche aggredito un dipendente di un negozio. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la loro custodia cautelare in un istituto penitenziario minorile.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e si valuterà la loro effettiva responsabilità durante un possibile processo. Il Questore di Firenze ha elogiato il lavoro della Squadra Mobile e della Procura per il contributo alla sicurezza cittadina.