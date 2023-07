Rinvenute spugne fritte in zona via Campansi a Siena

Alcune spugne fritte, pericolosissime per gli animali domestici, sono state rinvenute da una pattuglia della Polizia Municipale nella giornata di ieri, mercoledì 12 giugno, in via Campansi a Siena. Gli animali, attirati dall’odore, possono ingerirle e subire gravi danni all’apparato digerente, talvolta fatali.

La pattuglia del Comando di Siena ha raccolto le spugne e le ha affidate all’istituto Zooprofilattico di Siena per attivare la procedura prevista. Si raccomanda ai cittadini la massima attenzione per evitare problematiche agli animali, ed eventualmente di segnalare altre situazioni simili alla Polizia Municipale.