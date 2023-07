Sgomberata a Firenze 'Villa Pepi', edificio occupato vicino all'ospedale di Careggi

Sgomberato a Firenze un edificio vicino all'ospedale di Careggi, Villa Pepi, stabile di proprietà dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. Forze dell'ordine e assistenti sociali sono sul posto per allontanare gli occupanti e ricollocarli in altre strutture del Comune. Si tratta di un centinaio di persone, in gran parte immigrati stranieri.

"La liberazione di un altro immobile di grandi dimensioni a Firenze da parte delle Forze di polizia, con la collaborazione del Comune che sta garantendo adeguata tutela a chi ne ha diritto, è un’ulteriore iniziativa che si colloca in quella strategia di intervento che, in sinergia con il welfare territoriale, si sta portando avanti per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive” ha dichiarato dagli Stati Uniti il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, commentando la notizia della liberazione di Villa Pepi.

"Azioni incisive che, nel rispetto delle fragilità sociali, proseguono su tutto il territorio nazionale per il ripristino della legalità e delle condizioni di sicurezza. Gli sgomberi degli edifici, come degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, rappresentano una priorità per il Governo e sono un presupposto indispensabile di rigenerazione urbana nelle aree degradate e per intervenire su fenomeni di marginalità sociale” ha concluso il titolare del Viminale.