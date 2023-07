Svolta nel caso Scieri, condannati due ex caporali della Folgore per omicidio volontario

Omicidio volontario in concorso. È questa la motivazione con cui la corte d'Assise di Pisa ha condannato gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella a 26 anni, e Luigi Zabara a 18 anni, per la morte di Emanuele Scieri, il parà trovato morto nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. I due sono stati anche condannati a risarcire i danni, e al pagamento delle spese legali, nonché interdetti dagli uffici pubblici. L'inchiesta iniziò nel 2018, dopo nuove indagini e una commissione parlamentare di inchiesta che aveva escluso il suicidio, avvalorando al contrario la tesi di atti di nonnismo.

L'udienza si è tenuta questa mattina. Durante l'udienza sono state ascoltate tre testimoni le quali riferivano di essere state a Pisa nelle notti tra il 13 e il 16 agosto 1999, e di essere state in compagnia di un militare che era in caserma e che avrebbe riferito di aver visto gli ex caporali imputati ancora svegli nella notte in cui morì Scieri.