"Tango...amore...e protezione", a Fucecchio musica e ballo all'insegna della solidarietà

La magia del tango argentino in una notte di spettacolo dedicata alla solidarietà. Un binomio che può sembrare bizzarro, quello tra tango e sicurezza, ma che in realtà non lo è, e che anzi si accinge a portare all'attenzione della comunità un tema sempre più all'ordine del giorno. Sabato 15 luglio, a partire dalle 19.30, darà vita ad una festa in piazza Montanelli all'insegna della solidarietà. Il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri, in collaborazione con la Pro Loco di Fucecchio e con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizza infatti una serata a cura dell'associazione La Tangueria, con selezione musicale del dj Fabrizio Frappi. Il tango avrà dunque una missione sociale poichè il ricavato dell'iniziativa, ad ingresso libero, sarà devoluto al Nucleo di Protezione civile per l'acquisto di strumenti utili in caso di calamità naturali.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio