Video contro i rom: Di Giulio (Lega Firenze) condannato

Il tribunale di Firenze ha condannato al pagamento di 18mila euro per istigazione all'odio razziale Alessio Di Giulio, consigliere della Lega al Quartiere 3 di Firenze che nel settembre 2022, poco prima che si tenessero le elezioni politiche, diffuse su Facebook un video “selfie” in cui lo stesso Di Giulio si riprendeva con una donna rom nel centro di Firenze. Nel video il consigliere invitava gli elettori a votare per la Lega "per non vederla mai più", riferendosi alla donna accanto a lui.

Contro Di Giulio era stato presentato un esposto da parte di Arci, Asgi, Cospe, Lunaria, Associazione 21 luglio e l'Associazione Ucri. Anche la donna rom ripresa aveva querelato il consigliere di quartiere per diffamazione aggravata e violazione della privacy.