Yacht in difficoltà a largo di Cecina, soccorso dalla guardia costiera

Nel primo pomeriggio di oggi la guardia costiera di Livorno ha ricevuto una richiesta di soccorso da un’imbarcazione di 16 metri che stava pericolosamente imbarcando acqua dall’asse dell’elica mentre navigava a circa 12 miglia a largo di Cecina.

Lo yacht, con a bordo una coppia di cinquantenni, un uomo e una donna, residenti nelle province di Bergamo e di Venezia, era partita da Marciana Marina ed era diretta a La Spezia. Il timoniere, avendo notato un leggero rallentamento della sua velocità ed un assetto leggermente più “appoppato” assunto dall’imbarcazione, si è recato sottocoperta e ha scoperto la copiosa infiltrazione d’acqua.

L’uomo ha contattato la guardia costiera di Livorno, che ha inviato una motovedetta. Contemporaneamente la Sala Operativa di Livorno ha ordinato a un vicino peschereccio di dirigersi in zona e mantenere un costante contatto con l’imbarcazione in difficoltà.

La guardia costiera ha inoltre indicato allo yacht di fare rotta verso la costa e ha comunicato le prime azioni da intraprendere in caso di eventuale necessità di abbandono dell’imbarcazione, facendo indossare loro i giubbotti di salvataggio e facendo approntare la zattera di salvataggio.

Negli attimi concitati successivi, le due persone a bordo, comprensibilmente spaventate, hanno riferito di navigare in direzione di Cecina ma che probabilmente l’imbarcazione non ce l’avrebbe fatta ad arrivare in porto, perché il livello dell’acqua imbarcata si stava velocemente innalzando.

Il personale della motovedetta, dopo aver raggiunto l’imbarcazione, ha prestato la necessaria assistenza, monitorando costantemente il livello dell’acqua imbarcata e a scortando l’imbarcazione in difficoltà a lento moto fino al porto di Cecina.