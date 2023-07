Abc, Alessandro Nepi rimane a Castelfiorentino

La scorsa estate il suo nome ha rappresentato il colpo di mercato gialloblu. Adesso, a distanza di un anno, possiamo affermare che mai scelta fu più azzeccata, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello umano. Dopo la sua prima stagione, Alessandro Nepi rinnova e consolida il legame con l’Abc Solettificio Manetti preparandosi alla sua seconda avventura castellana. E se nella prima è stato uno dei grandi protagonisti del ritorno in serie B, nella prossima coach Angiolini potrà ancora contare sulle indiscusse qualità di uno dei migliori esterni della C Gold, mentre la società su un giocatore che ha dimostrato grandissimo attaccamento alla maglia gialloblu, giocando per mesi sul dolore pur di scendere in campo con i suoi compagni. E sono questi le qualità che fanno davvero la differenza.

“Ritrovarci ancora qui dopo la recente promozione è bellissimo e motivante – sono le prime parole di Alessandro -. La scorsa stagione è stata speciale per tanti motivi, non solamente per aver raggiunto un grande obiettivo ma anche per aver saputo reagire nei momenti di difficoltà dimostrando che il valore di questo gruppo va ben oltre il rettangolo di gioco. Ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni, uno ad uno, per avermi accolto facendomi sentire subito a casa, così come a salutare chi quest’anno non scenderà in campo con noi. Vorrei dire grazie anche allo staff, che mi ha aiutato fisicamente e soprattutto mentalmente ad affrontare il girone di ritorno con una caviglia dolorante. Il campionato di serie B – conclude – rappresenta una grande sfida che siamo pronti ad affrontare, consci delle nostre capacità e dei nostri limiti ma sempre pronti a sfidare ogni avversario a testa alta. Personalmente, non vedo l’ora di tornare in campo, finalmente al 100% della forma”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa