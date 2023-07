Aou Senese, riparte il servizio di Discharge Room alle Scotte

Inaugurata la ripartenza del servizio di Discharge Room per i pazienti in dimissione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Dopo la sospensione durante la pandemia da Covid-19, l’Aou Senese ha deciso di riattivare la Discharge Room, per la dimissione dei pazienti dall’ospedale con una riorganizzazione e riallestimento degli spazi dell’ex Pronto Soccorso, al lotto 1 piano 0 che, durante la pandemia, avevano ospitato in una prima fase la Vax Unit e successivamente il punto tamponi. L’Aou Senese era stata la prima azienda toscana ad attivare la Discharge Room nel 2009, a seguito di una delibera regionale, con ottimi risultati organizzativi.

«Le Discharge Room – commenta Simone Bezzini, assessore della Regione Toscana al Diritto alla Salute - sono state una vera innovazione introdotta in Italia diversi anni fa dalla Regione Toscana e si dimostrano ancora oggi servizi molto utili perché vengono incontro alle esigenze dei pazienti, dei loro familiari e delle associazioni di volontariato del trasporto sanitario che rappresentano una risorsa preziosa per tutto il sistema e che, in questo modo, possono organizzare le attività in maniera più efficace. Non solo, snellire i tempi di ingresso per i ricoveri dal pronto soccorso e di dimissione per i pazienti in uscita, migliora anche il comfort e la presa in carico degli stessi pazienti. Un plauso quindi all’Aou senese per aver riattivato il servizio, riorganizzandolo in tempi rapidi e tenendo conto delle attuali esigenze assistenziali, con un’organizzazione virtuosa che soddisfa tutti».

«Accogliamo con favore la notizia della riapertura della Discharge Room - aggiunge Giuseppe Giordano, assessore alla Salute del Comune di Siena –. La comunità senese e tutti i pazienti potranno tornare a beneficiare di una struttura che, negli anni precedenti la pandemia, si era dimostrata efficiente e vicina alle esigenze dell’utenza nella fase di dimissione post ricovero, consentendo anche maggiore operatività ai reparti. Confidiamo, inoltre, sul fatto che la Discharge Room possa attenuare alcune situazioni di intasamento del Pronto Soccorso e consenta una decompressione dell’intero sistema. Il volontariato svolge un ruolo importante, e in realtà territoriali vicine alla nostra comincia ad avvertire gravi problemi di operatività a causa dell’aumento dei costi e di rimborsi probabilmente inadeguati. Come amministrazione comunale esprimiamo il nostro apprezzamento, fiduciosi che possano beneficiarne la qualità del servizio e l’attenzione al cittadino».

«La Discharge Room nasce per agevolare il processo di dimissione del paziente dall’ospedale, ed è un luogo confortevole, dotato di poltrone e lettini per l’attesa, in cui il paziente può attendere il familiare o il mezzo di trasporto per raggiungere il domicilio – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese –. La riattivazione di questo servizio è per il nostro ospedale fondamentale e strategico: la Discharge Room infatti permetterà di facilitare il flusso di pazienti in uscita dall’ospedale e favorire quindi i ricoveri nelle unità di degenza, riducendo i tempi di attesa dei pazienti in Pronto Soccorso».

«Il servizio è organizzato dal Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche - aggiunge Serena Beccaluva, direttrice dello stesso dipartimento - Il personale infermieristico ed Oss della Discharge Room organizza e gestisce, coordinandosi con i reparti di degenza e con le associazioni di volontariato, l’uscita dall’ospedale dei pazienti dimessi che hanno bisogno di ambulanza o mezzo attrezzato, o che devono attendere l’arrivo di un mezzo privato. Garantisce, inoltre, il comfort ai pazienti ospiti in discharge room durante l’attesa del mezzo, che giungerà nella “camera calda” dedicata per facilitare le operazioni di trasferimento all'esterno. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle 20, ed il sabato, dalle ore 10:30 alle 14. Il servizio sarà dedicato ai pazienti ricoverati nei reparti, in Pronto Soccorso e in osservazione breve intensiva (Obi)».

«È una grande soddisfazione che la Discharge Room venga riattivata; è stato un obiettivo condiviso tra le associazioni che effettuano trasporto sanitario e la direzione aziendale dell’Aou Senese. La Discharge Room era stata chiusa in conseguenza della pandemia da Covid-19 per permettere l'attivazione del punto vaccinale e, quindi, questo risultato è anche conferma che il sistema sanitario è uscito dagli effetti del Covid. La Discharge Room agevola il personale volontario delle ambulanze per le attività di dimissione ospedaliera, evitando inutili perditempo, e permettere di liberare posti letto dai reparti di degenza».

Questo il commento dell’avvocato Patrizia Palumbo, coordinatrice delle Misericordie senesi e presidente di Siena Soccorso, che aggiunge: «Questo risultato evidenzia ancora una volta che il percorso di condivisione tra Aou Senese e volontariato porta notevoli risultati ponendo al centro dell'azione condivisa il paziente. A breve – prosegue – il professor Barretta ed il suo staff incontreranno le nostre associazioni ed in particolare i nostri formatori per condividere alcune azioni riguardanti il pronto soccorso; tra l'altro mi preme ricordare come stiamo definendo una procedura condivisa per il reintegro del materiale sanitario delle ambulanze da parte del pronto soccorso delle Scotte che era, lo vogliamo ribadire, un problema che abbiamo del tutto risolto confrontandoci con serenità e franchezza».

«Il servizio di Discharge Room per le dimissioni è uno strumento operativo che chiedevamo di reintrodurre da tempo e che va a provvedere ad una continuità delle cure, in un ambiente accogliente e sicuro e con personale infermieristico e di supporto. Permette di organizzare in maniera efficace ed efficiente lo scorrere del flusso dei pazienti in uscita dall’ospedale, agevolando anche l'impegno delle volontarie e dei volontari delle nostre pubbliche assistenze per il trasporto con ambulanze o mezzi attrezzati verso casa, ospedali o case di riposo», commenta Daniela Salvadori, coordinatrice provinciale Anpas della Zona Senese.

Nella Discharge Room saranno sempre presenti due infermieri e due operatori di supporto. Alla presentazione della riattivazione del servizio hanno partecipato, oltre alla dottoressa Maria Serena Beccaluva, direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche che coordina la Discharge Room, l’assessore alla sanità del Comune di Siena, Giuseppe Giordano, il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, i rappresentanti delle associazioni di volontariato del trasporto sanitario, Anpas e Siena Soccorso, la coordinatrice del Comitato di Partecipazione Dafne Rossi, la Società della Salute Senese con la dottoressa Francesca Leoncini, responsabile Cure Primarie e, per l’Azienda Usl Toscana sudest, il dottor Giuseppe Panzardi, direttore Centrale Operativa 118 dell’area provinciale senese e grossetana e Cecilia Quercioli, direttrice della Programmazione Integrata di Area Vasta e Rapporti interaziendali.

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria Senese- Ufficio Stampa