Azione: "Empoli sia a misura di cieco"

Come partito politico Empoli in Azione, vogliamo porre all’attenzione della cittadinanza e delle altre forze politiche il tema delle barriere architettoniche che impediscono una piena fruizione della città da parte dei ciechi e degli ipovedenti.

Secondo alcune ricerche, nel nostro paese buona parte degli ospedali non sono a “misura di cieco”, così come altre strutture quali biblioteche, stazioni ferroviarie (soprattutto quelle minori), porti; mentre per quando riguarda gli aeroporti la situazione è migliore in quanto la normativa internazionale in questo campo è abbastanza stringente.

Come Empoli in Azione chiediamo quindi che vengano messe in opera alcuni accorgimenti per rendere più agevoli e più sicure alcune strutture “strategiche” del nostro territorio e per permettere la loro fruizione anche per i ciechi.

STAZIONE FERROVIARIA.

Alla stazione ferroviaria di Empoli, sul piazzale antistante l’ingresso alla stazione è presente il percorso tattile, che però si interrompe nella sala biglietteria per poi riprendere sulla piattaforma del binario 1.

Queste secondo noi le criticità rilevate:

 La mancanza di una mappa della stazione, con la dislocazione dei servizi, in alfabeto braille

 Ai corrimano di ingresso alle piattaforme non sono presenti le indicazioni in braille del binario

 Nel tunnel che collega i vari binari non sono presenti percorsi tattili

 All’uscita della stazione manca una mappa della città per ciechi o ipovedenti.

Chiediamo ad R.F.I. di intervenire adeguando la struttura per tutto quanto necessario.

Inoltre, chiediamo all’Amministrazione Comunale di verificare se sull’asse Stazione Ferroviaria Via Roma, dove sono installati gli avvisatori acustici sui semafori, questi siano sempre efficienti.

BIBLIOTECA COMUNALE

Per quanto riguarda la biblioteca comunale le criticità che abbiamo rilevato sono:

 Sullo scivolo appena inaugurato per l’ingresso alla biblioteca, manca il percorso tattile e una balaustra corrimano a protezione.

 All’interno della biblioteca, invece manca una mappa in alfabeto braille che indichi dove sono ubicati i piani e i servizi presenti.

OSPEDALE

Per quanto riguarda l’ospedale a nostro avviso mancano:

 La mappa in alfabeto braille che indichi i maggiori servizi dell’ospedale

 Un percorso tattile dalla fermata del bus all’ingresso della struttura.

Inoltre, all’interno della struttura ospedaliera per accedere ai piani ed ai Reparti sono presenti sul pavimento dei percorsi colorati, non utilizzabili però da ciechi o ipovedenti.

Vogliamo suggerire alla direzione sanitaria di dotarsi di sistemi che, sfruttando il proprio telefono cellulare, permettano alle persone cieche di muoversi in autonomia nell’Ospedale, senza bisogno di assistenza.

Diversi ospedali all’estero utilizzano da anni queste APP, così come in Italia gli ospedali di Ferrara e Piacenza che si sono dotati di questo ausilio, che permette di risolvere il problema senza dover intervenire sulle strutture murarie o sui pavimenti.

PARCO PUBBLICO.

Sarebbe il caso almeno nel parco di Serravalle, di prevedere una mappa tattile dei giochi, per permettere ai bambini che vogliono accedere al parco di conoscere quali giochi e quali servizi siano presenti.

FERMATE AUTOBUS-PENSILINE

Abbiamo letto che nei prossimi giorni verranno effettuati lavori di ammodernamento di 15 pensiline per le fermate degli autobus. Chiediamo quindi all’amministrazione di verificare che vengano previste anche quelle opere o strumenti, per permettere la fruibilità di questi siti anche da parte di ciechi o ipovedenti.

TEATRO IL FERRUCCIO.

Chiediamo all’Amministrazione Comunale che già in fase di consultazione con la cittadinanza vengano previsti degli incontri anche con le associazioni che si occupano di disabilità.

Chiediamo quindi che in fase di progettazione e di esecuzione del teatro si tenga conto della fruibilità della struttura da parte di persone cieche (percorsi tattili, per accedere al teatro e mappe tattili) o con carrozzelle.

Empoli in Azione