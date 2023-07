Casa della Salute a Terricciola, avanti coi lavori: da Peccioli 300mila euro

Il cantiere della Casa della Salute della Rosa di Terricciola è già pienamente operativo e permetterà alla struttura di potenziare le attività medico sanitarie grazie alla realizzazione di nuovi ambulatori sanitari e locali annessi, oltre alla ristrutturazione degli spazi esistenti. Grazie anche all’impulso del Comune di Peccioli, che ha destinato 300mila euro all’intervento, invece di ridimensionare i servizi questo progetto permetterà un rilancio effettivo della struttura, aumentato la sua importanza strategica per i cittadini di tutto il territorio della Valdera.

«Nel 2016 la situazione era ben diversa, a vari livelli si pensava a quanti servizi togliere da questo distretto e non certo ad ampliarlo – ha spiegato alla “posta della prima pietra” il sindaco Renzo Macelloni -. Già anni fa, però, come Comune di Peccioli non abbiamo guardato ai confini territoriali e abbiamo deciso di avanzare il nostro finanziamento per dare un segnale e confermare che questo presidio è centrale in questo territorio. Un metodo, quello di non pensare solo entro i confini territoriali, che potrebbe far crescere e sviluppare la Valdera con tutto vantaggio finale dei cittadini».

Il progetto prevede un finanziamento totale da 2,4 milioni di euro e, non appena i nuovi spazi saranno completati, le attività verranno qui trasferite per ristrutturare la parte “vecchia” e migliorare ulteriormente gli spazi interni.

Fonte: Ufficio Stampa