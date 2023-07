Cinque ragazzi salvati dai bagnini a Pietrasanta

Paura per cinque ragazzi tra i 15 e i 18 anni, che si sono tuffati dal pontile a Marina di Pietrasanta (Lucca), trovandosi subito in grossa difficoltà.

I bagnini degli stabilimenti Firenze e Sorriso sono intervenuti subito risolvendo la pericolosa situazione, seguiti dal collega del Biancamano. Fortunatamente per nessuno dei giovani è stato necessario il ricovero in ospedale.

Disavventura a lieto fine anche per un 60enne a Lido di Camaiore, che sempre nel pomeriggio è stato tratto in salvo dai bagnini del Nilo e Patrizia. L’uomo non riusciva a vincere la corrente che lo spingeva al largo, trovandosi a circa 70 metri dalla battigia.