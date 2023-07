Controlli della municipale al parco delle Cascine: 4 denunce, sequestri di droga e soldi

Proseguono i controlli della Polizia Municipale al parco delle Cascine. Tra martedì e ieri sono stati eseguiti tre distinti interventi dei reparti Antidegrado e Polizia di Comunità che complessivamente hanno portato al sequestro di 134 grammi circa di sostanze stupefacenti e di 829 euro oltre a un cellulare e una bici rubati. Quattro le persone denunciate e una quindicina gli ordini di allontanamento emessi.

Due le operazioni effettuate martedì. Nella prima gli agenti, con l’ausilio del nucleo Cinofilo, hanno rinvenuto quasi 60 grammi di hashish nella zona vicino alla piramide e controllato una persona che si trovava in prossimità del luogo del ritrovamento. Senza documenti, da ulteriori accertamenti è risultato un cittadino nordafricano già ricercato.

L’altro controllo ha riguardato l’area in prossimità della fermata della tramvia. Qui gli agenti hanno notato un uomo che si comportava in modo sospetto. Risultato senza documenti, è stato accompagnato presso la sede del reparto per l’identificazione e ulteriori accertamenti. Dalla successiva perquisizione personale è emerso che la borsa conteneva vari tipi di sostanze stupefacenti (11 involucri contenenti cocaina per un totale di 3,75 grammi, 3 involucri di eroina pari a 1,06 grammi, 22 stecche di cannabinoidi per 18,20 grammi, 6 cristalli di crack nascosti dentro una sigaretta elettronica svuotata dalla batteria ed usata come contenitore pari a 0,46 grammi) e 829 euro in banconote di diverso taglio. L’uomo, proveniente dal centro africa, è risultato gravato da un ordine di rintraccio ai fini della notifica per il reato di concorso e lesioni aggravate. Per lui è scattata la denuncia per spaccio e per violazione della normativa sull’immigrazione.

Ultimo in ordine di tempo il blitz di ieri durante il quale sono state controllate una sessantina di persone, una quindicina di ordini di allontanamento, due le persone fotosegnalate e denunciate (una per ricettazione e una per spaccio). Sequestrati anche un cellulare e una bicicletta provento di furto e una cinquantina di grammi di hashish. Infine sono intervenuti gli operatori di Alia che hanno ripulito la zona.

“L’attività della polizia municipale al parco delle Cascine è costante e oltre ai controlli interforze con polizia e carabinieri prevede anche blitz e controlli straordinari effettuati dai nostri agenti” ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese. “La polizia municipale sta svolgendo un grande lavoro di controlli e presidi al parco ma il nostro impegno è quotidiano su tutto il territorio. Mentre alcune forze politiche chiacchierano per demagogia elettorale, l’Amministrazione è al lavoro con un grande sforzo. Se davvero tenessero alla sicurezza della cittadinanza si unirebbero a noi per ribadire al Governo la necessità urgente di ulteriori agenti di polizia per il controllo della nostra città”.

