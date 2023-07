Cordone (Lega): "Taser presto esteso anche ai comuni come Fucecchio"

"Poco più di un mese fa le Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati hanno approvato un emendamento al DLn.113/2018 che permetterà il potenziamento della dotazione di armi ad impulso elettrico ( TASER), per gli operatori dei corpi e servizi di Polizia locale per quanto riguarda tutti i Comuni sopra i 20mila abitanti e non solo per i Capoluoghi di Provincia o per le Amministrazioni con più di 100mila abitanti come prevede la vecchia norma del 2018. Tutto ciò in soldoni vuol dire che quanto prima i Vigili Urbani del Distaccamento di Fucecchio, potranno essere dotati di Taser per un miglior contratto ad una delinquenza senza scrupoli che mina fortemente la sicurezza dei cittadini ( si vedano per esempio i casi eclatanti verificatisi da un anno a questa parte nelle zone collinari delle Cerbaie). Sarà bene ricordare all' opinione pubblica che queste norme sono state fortemente volute nel dibattito parlamentare, soprattutto da Matteo Salvini e dalla Lega".

Così si è espresso Marco Cordone che anche Vicesegretario provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier, al termine di una riunione del Carroccio sui temi della Sicurezza, svoltasi pochissimi giorni fa a Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa