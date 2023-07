Premio del consolato Usa Firenze al macellaio-poeta Dario Cecchini premiati

Dario Cecchini, il macellaio 'poeta' di Panzano in Chianti (Firenze), ha ricevuto il premio del Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Firenze per la diplomazia culturale. E' stata la console generale Usa Ragini Gupta a consegnare oggi il riconoscimento all'Antica Macelleria Cecchini di Panzano in Chianti.

"Attraverso il reciproco apprezzamento per la cucina dell'altro si è creato un importante legame culturale tra Italia e Usa" è stata la motivazione principale per l’assegnazione del premio.

Secondo Gupta "Dario Cecchini rappresenta un esempio di leadership come diplomatico culinario. Quando gli americani si recano in Toscana per assaggiare la sua bistecca, non si tratta solo di un pasto, lui lo rende un'esperienza culturale coinvolgente. Sentono un'immediata affinità culturale e vogliono imparare e sperimentare di più su ciò che l'Italia ha da offrire. Dario Cecchini ha creato dei ponti tra i nostri popoli attraverso il cibo".