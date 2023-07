estival Internazionale di San Gimignano: in scena "Corazon Malherido"

Appuntamento martedì 18 luglio alle ore 21,30 con il Festival Internazionale di San Gimignano. Alla Rocca di Montestaffoli ci sarà “Corazon Malherido” l’esibizione degli Unconventional Singers. Una grande novità per la stagione estiva del Comune San Gimignano: giugno 2023 ha segnato la rinascita del Festival Internazionale di San Gimignano, ad oltre vent’anni di distanza dall’ultima edizione. Il festival vede tra i promotori, oltre al Comune di San Gimignano, fucina e collettore da sempre di iniziative culturali di qualità artistica radicate nel tempo, Opera Laboratori, Sillabe, Modigliani Produzioni e Opera Music Management.

Il Festival è stato inserito all’interno della manifestazione “Accade d’Estate”, che anche quest’anno farà quotidianamente da colonna sonora dell’estate sangimignanese, comprende sette eventi di varia natura, ma tutti di notevole interesse, i quali non mancheranno di suscitare attenzione e curiosità.

Gli Unconventional Singers (esibitisi di recente con grande successo nel tempio statunitense della musica, il Lincoln Center di New York), assieme a Concetta Anastasi, sono sei cantanti lirici (Costanza Renai, Francesca Lazzeroni, Floriano D’Auria, Claudio Giovani, Tommaso Corvaja e Dielli Hoxha) capaci di affrontare ogni tipo di repertorio, rileggendolo con un pizzico di ironia, uniti dalla volontà di divulgare la cultura musicale soprattutto tra le giovani generazioni. Martedì proporranno una serata dal tono gitano, melodie flamenche e ritmi di tango, tutto accompagnato dallo strumento simbolo della cultura spagnola, la Guitarra. La musica del Romancero Gitano di Mario Castelnuovo Tedesco, dalle atmosfere calde e raffinate, si unisce alle intense melodie popolari di Garcia Lorca e alle canciones di Heitor Villa-Lobos.

I prossimi appuntamenti

Martedì 25 luglio alle ore 21,30 con “Suor Angelica” alla Pieve di Cellole. Unica sede “distaccata” del Festival Internazionale di San Gimignano, la Pieve accoglierà Suor Angelica, capolavoro pucciniano inserito all’interno del famoso “Trittico” comprendente “Il tabarro” e “Gianni Schicchi”, che torna per il secondo anno consecutivo, ma in veste più ampliata, presso il luogo che Puccini indicò espressamente come sede del tragico evento narrato. Inserita anche nella programmazione del Teatro Goldoni, vedrà protagonisti giovani cantanti selezionati dal teatro stesso, la Corale di San Gimignano, e l’orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta da Stefano Cencetti, una delle “colonne musicali” del territorio. La regia è affidata a Nicola Fanucchi.

Mercoledì 26 luglio alle ore 21,30 si ritorna, invece, alla Rocca di Montestaffoli per “Dancing concert”: i più bei ballabili della musica classica (in programma, musiche di Čajkovskij, Dvořák, Strauss ed altri) con l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta da Gianluca Greco.

