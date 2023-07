Ex dirigente si tiene la Lamborghini dell'azienda, denunciato a Forte dei Marmi

Aveva terminato il rapporto di lavoro con un'azienda ma si era tenuto la Lamborghini Urus da quasi 250mila euro. Un ex dirigente d'azienda, un 60enne milanese, è stato denunciato per appropriazione indebita dalla polizia municipale di Forte dei Marmi, che ha ritrovato l'auto. L'azienda con cui l'uomo aveva terminato il rapporto aveva già sporto denuncia alla polizia stradale di Mondovì, nel Cuneese, a inizio 2023. La municipale versiliese era da un mese sulle tracce del mezzo perché la proprietà del veicolo aveva ricevuto svariati verbali per violazioni del codice della strada proprio a Forte dei Marmi. La Lambo è stata trovata in un parcheggio del lungomare.