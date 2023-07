Festa al Del Campana Guazzesi, gli ospiti incontrano i bambini Saharawi

Grande festa mercoledì 12 luglio nella struttura "Del Campana Guazzesi" a San Miniato, che ha ospitato una delegazione di alcuni bambini e bambine Saharawi e i loro accompagnatori. Un momento di incontro fra culture e generazioni, in cui gli anziani hanno interagito con i più piccoli nonostante le difficoltà date dal non parlare la stessa lingua. Hanno comunque comunicato, come spiegato dalla stessa struttura, "sorridendo, stringendo mani, cantando".

"Una mattina diversa dal solito - continuano in una nota dal "Del Campana Guazzesi" - che ha allietato la giornata dei nostri residenti e che ha consolidato il rapporto fra la struttura e l’associazione che ormai si protrae da molti anni ma che aveva subito una battuta d’arresto per le restrizioni covid. Speriamo di poter accogliere nuovamente questi bimbi il prossimo anno". Un incontro infine che ha reso felici gli ospiti, per il quale sono ringraziate l'azienda Essity e l'associazione "Amici Del Campana", per il dono offerto a bambini e accompagnatori.