Firenze Solidale, lotteria di beneficenza: in palio Play Station 5 e una chitarra Ibanez

Una lotteria di beneficienza che mette in palio 10 premi, dalla Play Station 5 a una chitarra elettrica Ibanez; da 4 biglietti per l’ingresso alla Galleria degli Uffizi a magliette autografate dai calciatori della Fiorentina ed altro ancora. L’iniziativa, lanciata dalla consigliera comunale Michela Monaco, è a favore dalla Onlus trevigiana “Ogni giorno per Emma”, che sostiene la ricerca medico-scientifica sulla atassia di Friedreich, malattia rara di cui la consigliera Monaco è affetta, così come Emma Della Libera, la cui famiglia ha fondato l’associazione nel 2010.

“E’ molto importante aiutare la ricerca su questa malattia rara perché in quanto tale lo Stato non ci aiuta finanziariamente. Adesso è in fase sperimentale al policlinico di Milano una cura che sarebbe in grado non solo di rallentarla, ma anche farla regredire – ha dichiarato Monaco –. Domani, sabato 15 luglio, in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, fuori dallo stadio Franchi, ci saranno 110 volontari, di cui 10 in carrozzina, che venderanno i biglietti al pubblico e saranno poi invitati a seguire il concerto”.

Lunedì prossimo, 17 luglio, dalle 11, l’estrazione dei biglietti vincenti si svolgerà nella Sala Firenze Capitale a Palazzo Vecchio, e sarà possibile seguirla anche in streaming online.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa