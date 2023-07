Goldoni in scena a 11Lune con gli attori de L'Oltrarno, la scuola diretta da Pierfrancesco Favino

Lunedì 17 luglio

ore 21.30

Fondazione Teatro della Toscana e Scuola L’Oltrarno

LE BARUFFE CHIOZZOTTE

di Goldoni

adattamento e regia di Silvio Peroni

con gli attori de L’OLTRARNO

Scuola di formazione del mestiere dell’attore diretta da Pierfrancesco Favino

Nelle Baruffe Goldoni riesce a entrare in un mondo lontano da quello, a volte patinato, della Borghesia Veneziana per tuffarsi nella laguna Chioggiotta. Il mondo dei pescatori, gente del popolo che vive la propria vita oberata dalle fatiche quotidiane e trova ristoro solo nelle relazioni interpersonali. Spesso, però, sono proprio queste relazioni che scatenano le angosce e fanno emergere gli impulsi più profondi: la violenza, la gelosia, la possessione, l’amore, l’invidia.

Sorprende la capacità di Goldoni di osservare gli esseri umani, ascoltarli e farne una commedia. Riuscire ad addentrarsi con rispetto in questo consorzio umano è un grande stimolo teatrale, una grande sfida per un regista e per un attore verso la verisimiglianza tanto agognata dall’autore. È questo un teatro che vuole ricreare il mondo.

Dal 2018 la Fondazione Peccioliper ha intrapreso un percorso di collaborazione con Pierfrancesco Favino, e dal 2020 con la Scuola di formazione del mestiere dell’attore – L’Oltrarno, da lui diretta, attraverso un sostegno alle attività didattiche. Ogni anno, inoltre, è inserito nel cartellone di 11Lune uno spettacolo che vede come protagonisti gli allievi della scuola, tra cui La seconda vita, tratto dall’omonimo romanzo di Michele Santeramo ambientato a Peccioli, per la regia di Lorenzo Gioielli.

“In via Santa Maria a Firenze, accanto all’Arena Goldoni dove ebbe lo studio lo scenografo e regista Edward Gordon Craig agli inizi del Novecento e al saloncino Goldoni che ospitò la compagnia di Tadeusz Kantor e la scuola di Vittorio Gassman e dove oggi ha sede il centro di produzione per la danza del coreografo Virgilio Sieni, si trova la Scuola di formazione del mestiere dell’attore L’Oltrarno. “Oltre a voler disegnare un’idea di futuro, il nome dice molto del rapporto di intima vicinanza tra la scuola e la città. La scuola si nutre del clima del quartiere, fatto di creatività e di appartenenza, di quell’atmosfera particolare che rende l’Oltrarno una delle aree dove più forte batte il cuore fiorentino e dei fiorentini” racconta Marco Giorgetti, direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana, cha dal 2016 insieme alla Fondazione Peccioliper sostiene la scuola diretta dall’attore e regista Pierfrancesco Favino”. Alla Scuola L’Oltrarno è dedicato un articolo nel sesto e ultimo numero di Cose spiegate bene. Colpo di teatro, uscito nelle librerie il 7 giugno scorso e presentato il 6 luglio da Luca Sofri a Peccioli.

Ingresso libero

Fonte: Fondazione Peccioli Per