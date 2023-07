Gran successo per la Madia dei Sapori: l'incasso in beneficenza

L'incredibile risposta della comunità montespertolese ha portato al sold out completo dell'evento, confermando il grande cuore dei cittadini.

La "Madia dei Sapori", organizzata dalla Misericordia di Montespertoli, insieme alla collaborazione della P.A. Croce d’Oro e della Racchetta di Montespertoli, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose di Montespertoli, offrendo ai partecipanti un'esperienza indimenticabile all’interno della corte del Castello di Poppiano ha registrato un grande successo. L'entusiasmo e l'interesse manifestati per l’iniziativa hanno superato ogni aspettativa riempiendo la corte del Castello con oltre 130 persone.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Montespertoli e sarà dedicato alla Dispensa Alimentare convenzionata con il Banco Alimentare della Toscana e al nuovo progetto dell’Emporio Solidale.

Un ringraziamento speciale al Conte Guicciardini sia per l’ospitalità che per la decisione di devolvere l’intero incasso della vendita del vino ai progetti della Misericordia.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, l’Amministrazione comunale, la Croce d’Oro e la Racchetta per averci aiutato a gestire la cena e la Famiglia Guicciardini per averci permesso l’utilizzo della splendida corte del castello. Montespertoli ha un grande cuore e lo ha dimostrato anche in questa occasione” dichiara Celestino De Toffoli, referente della Dispensa Alimentare della Misericordia.

Il Progetto Emporio Solidale è un'iniziativa sociale volta a fornire supporto e assistenza alle persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale. Si tratta di un luogo fisico, un emporio appunto, dove vengono distribuiti gratuitamente generi di prima necessità, come cibo, vestiti, prodotti per l'igiene personale e per la casa, a coloro che ne hanno bisogno.

“Quando la comunità si sostiene a vicenda cresce e si sviluppa. Un grande ringraziamento a tutti gli organizzatori e alla famiglia Guicciardini per l’ospitalità e per aver permesso a Montespertoli di guardare avanti con un nuovo progetto importantissimo come quello dell’Emporio Solidale. Non c’è dubbio che la nostra sia una comunità forte e che si aiuta reciprocamente.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

L'obiettivo principale del progetto è combattere la povertà e l'esclusione sociale, offrendo alle persone che vivono in condizioni di disagio la possibilità di soddisfare le proprie esigenze primarie senza dover affrontare ulteriori difficoltà finanziarie. Questa iniziativa si basa sull'idea di solidarietà e di condivisione delle risorse, principi che porta avanti da sempre la Misericordia.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa