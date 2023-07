In rampa di lancio il Progetto Compagnia della Fortezza luglio/agosto 2023

Dal 28 luglio al 3 agosto 2023 si articola nelle sue varie forme il "Progetto Compagnia della Fortezza luglio/agosto 2023", con la direzione artistica di Armando Punzo e la direzione organizzativa e cura dei progetti di Cinzia de Felice. Si tratta di un focus progettuale che accanto alla presentazione dell’ultimo lavoro della Compagnia della Fortezza che inizia quest’anno un nuovo percorso di ricerca artistica, propone una serie di importanti attività, mostre e approfondimenti su quanto la poetica e la pratica della Compagnia della Fortezza sono riuscite a generare in trentacinque anni di attività nel carcere di Volterra.

L’iniziativa è stata presentata in Regione alla presenza del presidente Eugenio Giani, della presidente della commissione cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi, Dario Danti, assessore alle Culture, Volterra Internazionale, Artigianato del Comune di Volterra, Giorgio Righetti, Direttore generale di ACRI, Roberto Pepi, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e Armando Punzo, direttore artistico Compagnia della Fortezza.

“La compagnia della Fortezza di Volterra - ha detto il presidente Eugenio Giani - è un punto di riferimento nazionale e internazionale. La prospettiva che in un carcere possano emergere espressioni creative e si sviluppino attività al punto da diventare elemento di richiamo e di attrazione, la dobbiamo alla bravura, la passione, la lungimiranza di Armando Punzo che con la compagnia della Fortezza ha aperto una strada. Valori confermati dal riconoscimento eccezionale del Leone d’Oro alla carriera che gli è stato dato recentemente a Venezia, che ha onorato tutta la Toscana. Dal 28 luglio al 3 di agosto dunque gli spettacoli della Compagnia della Fortezza ci aspettano e Atlantis contagerà il tessuto culturale della Toscana grazie non solo al teatro, ma al pensiero, alla ricerca, all’umanità che porta con sé, che grazie all’esperienza di Volterra porta la Toscana a essere riferimento di avanguardia”.

Dal 28 luglio al 3 agosto (ore 16.30) la Compagnia della Fortezza presenta in prima nazionale, nella Fortezza Medicea/Carcere di Volterra, Atlantis Capitolo 1, il nuovo cammino artistico intrapreso dal regista Armando Punzo (Leone d’oro 2023 alla carriera).

Terminato il lungo cammino del progetto Naturae, durato otto anni e conclusosi con la Valle della Permanenza, tema quello della permanenza da cui nasce e prende forma Atlantis con la drammaturgia e la regia di Armando Punzo.

Il Progetto Compagnia della Fortezza luglio-agosto 2023 ha il sostegno di MIC, Regione Toscana, Volterra22, Ministero della Giustizia Casa di Reclusione di Volterra, Comune di Volterra, Comune di Peccioli, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, Tieffe Teatro. Main sponsor Locatelli Saline di Volterra. In collaborazione con VaiOltre!, Anti Social Social Park, Fatti di Teatro.

Arricchiscono e completano il focus progettuale una serie di mostre, installazioni, masterclass, incontri e approfondimenti.

Dal 25 luglio al 3 agosto si svolge la Masterclass di Alta Specializzazione con la Compagnia della Fortezza, nell'ambito della VI edizione del progetto Per Aspera ad Astra. Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza (Fortezza Medicea Carcere di Volterra/partecipazione gratuita su selezione), con il sostegno di ACRI-Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e da una rete di undici Fondazioni di origine bancaria tra cui è importante menzionare la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, un’opportunità unica per 30 operatori che svolgono, o sono interessati a svolgere, un'attività artistico-culturale o che sono interessati alle pratiche teatrali in carcere.

La masterclass dà la possibilità di partecipare alle fasi culminanti e fondamentali per la creazione artistica del lavoro che Armando Punzo svolge con attori e collaboratori della Compagnia della Fortezza all'interno della Casa di Reclusione di Volterra, facendo un'esperienza diretta, durante le prove, l'allestimento e le repliche aperte al pubblico esterno della nuova produzione teatrale della Compagnia della Fortezza.

Dall’esperienza del progetto Per Aspera ad Astra nasce l’idea di realizzare un film documentario per raccontare la straordinaria storia di una comunità di artisti che hanno scelto di svolgere la loro ricerca artistica e sviluppare le loro poetiche all’interno di un carcere e che, a partire dall’esperienza unica della Compagnia della Fortezza, si sono messi in rete e hanno iniziato a collaborare tra loro grazie al progetto.

La realizzazione del film documentario è stata affidata al regista Gianfranco Pannone, autore di numerosi e apprezzati film documentari che gli sono valsi partecipazioni e riconoscimenti in molti festival italiani e internazionali, oltre che la messa in onda sulle principali televisioni europee. Il progetto verrà raccontato in un incontro dal titolo “ Appunti per un Film” (sabato 29 luglio ore 18 Fortezza Medicea, a seguito della replica di Atlantis della Compagnia della Fortezza. Saranno presenti all’ incontro Giorgio Righetti, direttore generale di Acri, Donatella Pieri, Presidente della Commissione Attività e Beni culturali di Acri, Roberto Pepi, presidente Fondazione CrVolterra, Dario Danti, assessore alle culture del Comune di Volterra, Gianfranco Pannone, regista cinematografico e televisivo).

La grande mostra fotografica La Compagnia Della Fortezza Nella Salina Di Volterra a cura di Cinzia de Felice, dopo aver abitato per due anni tutto il centro storico del Comune di Lajatico per ArtInsolite la grande esposizione di arte contemporanea diretta da Alberto Bartalini nell’ambito delle attività del Teatro del Silenzio, ritorna nel luogo dove tutto ha avuto origine: La Salina Locatelli di Saline di Volterra, diventando una installazione permanente che andrà ad arricchire e valorizzare ulteriormente uno dei siti industriali più unici e visitati del territorio, che ha saputo aprirsi alla comunità esterna grazie alla cultura e ospitando alcuni tra i più importanti eventi spettacolari degli ultimi anni foto di Stefano Vaja, Mauro Fanfani, Nico Rossi, Marco Mario Gino Eugenio Marzi, Cinzia de Felice. La Salina Locatelli di Saline di Volterra, grande stabilimento industriale tuttora in funzione, dove viene prodotto il sale più puro d’Italia, emblema di purezza e di arte evanescente e impalpabile, è lo spazio perfetto per un dialogo tra arte e materia. (Opening 21 luglio ore 18,00, Salina Locatelli di Saline di Volterra)

Il Sale Di Volterra - la Compagnia della Fortezza alla Biennale di Venezia, è il titolo della mostra fotografica di Stefano Vaja, a cura di Cinzia de Felice. Il sale di Volterra è stato il protagonista dello straordinario allestimento dello spettacolo che la Compagnia della Fortezza ha messo in scena al Teatro delle Tese per la Biennale di Venezia in occasione del conferimento del Leone d’oro 2023 alla Carriera al regista Armando Punzo (Opening 21 luglio ore 20 Volaterra bistrot, Volterra).

Domenica 30 luglio (ore 18.30, Teatro di San Pietro, Volterra), presentazione del libro fotografico di Filippo Trojano I’m Looking For The Face I Had Before The World Was Made. La Compagnia Della Fortezza (edito da Leporello ed.). L’autore sarà in dialogo con Armando Punzo.

Mercoledì 2 agosto (ore 18,30, Teatro di San Pietro, Volterra) presentazione del libro del giornalista Fabio Francione, Sguardi Sul Teatro Contemporaneo (edito da 24OreCultura). L’autore sarà in dialogo con Armando Punzo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa