Incendio in una fabbrica dismessa di via del Termine a Firenze, nella zona dell'aeroporto. I vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest stanno intervenendo dalle 13.20 con due squadre, due autobotti e altri mezzi in supporto. L'incendio ha coinvolto 100 mq di rifiuti abbandonati. Nel pomeriggio in corso la bonifica dello stabile.