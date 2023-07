Iniziativa Amica delle Donne di Prodeco Pharma inerente ai problemi di cistite

L’iniziativa di Amica delle Donne di Prodeco Pharma si concentra sulle problematiche estive più diffuse, una tra le quali la cistite. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che si svolge in estate, il periodo in cui i sintomi di cistite si presentano con maggiore frequenza.

Pertanto, nel mese di luglio tutti i partner e i canali commerciali di Prodeco Pharma in collaborazione con il network di farmacie, erboristerie e parafarmacie Amica delle Donne è attivo nell’aiutare e consigliare le donne a risolvere questo tipo di infiammazione, fornendo suggerimenti e rimedi.

Come specificato, la cistite si potrebbe presentare in particolare durante i mesi estivi, a causa di vari fattori. La comprensione delle cause, dei sintomi e delle misure preventive può aiutare le donne a gestire efficacemente e a ridurre il rischio di sviluppare infezioni del tratto urinario.

Estate e cistite: perché il binomio collima?

La cistite è un’infezione comune delle vie urinarie, la quale si verifica quando i batteri penetrano nell'uretra e risalgono fino alla vescica, causando infiammazione, prurito e talvolta dolore insistente.

Questo fenomeno può essere più frequente in estate a causa della disidratazione, dell'aumento della sudorazione e dell'uso di indumenti stretti o costumi da bagno per lunghi periodi di tempo.

Inoltre, la frequentazione di piscine pubbliche o vasche idromassaggio potrebbe aumentare il rischio di sviluppare la cistite, questo se non si seguono pratiche igieniche adeguate. Per questo la prevenzione è considerata fondamentale.

Come riconoscere i sintomi della cistite

I sintomi della cistite possono variare da lievi a gravi e possono includere un frequente bisogno di urinare, un dolore localizzato o una spiacevole sensazione di bruciore durante la minzione.

Oppure, in alcuni casi, i sintomi potrebbero rimanere nascosti a lungo per poi manifestarsi all’improvviso.

Quando non viene curata, la cistite può portare a complicazioni più gravi, come infezioni renali o infezioni ricorrenti del tratto urinario. Pertanto, nel momento in cui si presenta uno di questi sintomi, è importante rivolgersi a un medico.

La prevenzione come ancora di salvezza

Una delle soluzioni per prevenire la cistite è sicuramente l'idratazione: fondamentale nel prevenire le infezioni delle vie urinarie poiché aiuta a eliminare i batteri in circolo. Si raccomanda di bere almeno due litri di acqua durante la giornata, soprattutto nei giorni di caldo intenso o durante lo svolgimento di attività fisica.

Va altresì considerata una quotidiana igiene personale, evitando di utilizzare dei prodotti irritanti o dei detergenti aggressivi nell'area genitale.

Un’altra misura preventiva è optare per biancheria intima di cotone, ben traspirante, ed evitare di indossare per periodi prolungati costumi da bagno bagnati o indumenti sportivi sudati, poiché aumentano la proliferazione batterica.

Se i sintomi persistono o peggiorano, è importante rivolgersi a un medico per una diagnosi e un trattamento adeguati. Amica delle Donne e Prodeco Pharma sono pronti a consigliare e ad aiutare le donne a prevenire e curare questo tipo di disturbo.

In questo modo l’estate non sarà più funestata da possibili manifestazioni batteriche e potrà essere vissuta in libertà a 360 gradi. I comportamenti e i prodotti giusti fanno la differenza in termini di prevenzione.