“Siamo davvero contenti di aver istituito con legge un premio che ricordi uno dei più grandi uomini delle istituzioni del nostro tempo: David Sassoli”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ricordando la seconda edizione del Premio miglior tesi di laurea ‘David Sassoli’, ideato dall’Assemblea toscana, dedicato ai giovani universitari in scadenza il prossimo 31 luglio.

E nella cornice del Media Center Sassoli, a palazzo del Pegaso, con alle spalle una famosa frase del politico, “La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno”, Mazzeo ha sottolineato: “è esattamente questo lo spirito del nostro impegno nelle Istituzioni, che ci porta a premiare le ragazze e i ragazzi, i laureati che abbiano prodotto le migliori tesi di laurea sull’Europa, perché oggi noi abbiamo bisogno di più Europa; a volte per i cittadini l’Europa sembra lontana ed invece è vicina, basti pensare al finanziamento che abbiamo appena portato a casa di 15mila posti gratuiti negli asili nido in Toscana, proprio per quelle famiglie che soffrono e che oggi avrebbero avuto meno opportunità degli altri”.

“Sull’esempio di David, che ha davvero cambiato l’idea di Europa, con la capacità di portare sui territori tante opportunità – ha concluso il presidente del Consiglio – stiamo provando a dare speranza a chi soffre di più”.

Qui il bando per partecipare alla seconda edizione del Premio che, ricordiamo, scade il prossimo 31 luglio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa