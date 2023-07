Ambasciatore di pace in bici, è scomparso Marco Banchelli

Era un vero e proprio ambasciatore di pace. Con la sua bici aveva girato in lungo e in largo, portando sempre messaggi positivi e di speranza. Se ne è andato a sessantasette anni nelle ultime ore Marco Banchelli, originario di Sesto Fiorentino. È morto dopo una lunga malattia.

Fin dalla fine degli anni ottanta Banchelli è stato protagonista di molte iniziative collegate alla solidarietà, in special modo in Nepal, per lui una seconda casa. Sempre presente nelle cause legate alla pace, era portatore della visione di una cultura non violenta e aiutava la popolazione saharawi, tra le altre cose.

"La tua scomparsa ci lascia una grande tristezza ma anche tanti ricordi belli, pieni di vita. Una vita, la tua, dedicata con semplicità e altruismo alle tue più grandi passioni. La bicicletta, strumento di libertà e di conoscenza. E poi l'attenzione alle giovani generazioni, la grande disponibilità a farsi coinvolgere o ad essere promotore di tante iniziative che univano spesso molte di queste tue passioni. In tantissimi nella nostra comunità e non solo ti hanno conosciuto, ti hanno voluto bene. In tanti serberemo ricordi belli" ha scritto Lorenzo Falchi, sindaco sestese.

I funerali si svolgeranno venerdì 14 luglio alle 10 alla Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino.