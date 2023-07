Minaccia un amico e lo deruba del cellulare, denunciato giovane a Pontedera

Quello che sembrava un normale pomeriggio di ritrovo tra giovani amici è finito con una rapina, avvenuta tra loro stessi. È successo nel caldo pomeriggio di ieri a Pontedera dove, alcuni ragazzi, si sono ritrovati in una casa per trascorrere qualche ora insieme. All'improvviso però uno di loro avrebbe impugnato un coltello da cucina e avrebbe minacciato un amico di consegnargli il cellulare. Quest'ultimo, incredulo e impaurito, ha abbandonato la casa in cui era stato organizzato il pomeriggio e raggiunto la stazione dei carabinieri per denunciare il fatto.

I militari hanno immediatamente raggiunto l'abitazione in questione trovando il giovane autore della rapina. Alla vista dei carabinieri, il ragazzo non ha opposto nessuna resistenza e spontaneamente avrebbe consegnato il cellulare che è stato infine restituito al legittimo proprietario. La vicenda si è conclusa in caserma, dove sono stati condotti tutti i giovani compreso il presunto autore del reato, che è stato denunciato per rapina aggravata dall'uso di armi.