Muore sul lavoro a 61 anni: il caldo soffocante potrebbe essere la causa

È morto mentre stava pulendo un magazzino di Legnaia, poco fuori Firenze. A ucciderlo sarebbe stato un malore, causato probabilmente anche dal fortissimo caldo presente in quell'area. A sessantun anni se ne è andato Stefano Olmastroni, operaio di una ditta di pulizie. Viveva nella vicina Ponte a Greve, era sposato: la sua morte ha lasciato tutti di sasso.

E adesso si indaga. Secondo La Nazione il decesso sarebbe avvenuto per sospetta ipertermia, ovvero per via del caldo estremo di questi giorni. Il fatto è avvenuto mercoledì 12 luglio quando a Firenze la temperatura era di trentanove gradi. Le indagini adesso dovranno dimostrare se Olmastroni soffriva di patologie pregresse.

I tecnici dell’Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro hanno sentito dei testimoni. Il magistrato ha disposto l'autopsia sulla salma del sessantunenne.