Navetta turistica contromano e irregolare, scatta la multa

Una navetta turistica contromano in piazza Ognissanti fermata dalla Polizia Municipale e durante i controlli sono emerse altre irregolarità che hanno portato al ritiro della carta di circolazione con conseguente fermo del veicolo.

Il fatto risale a martedì scorso. Una pattuglia del Reparto Fortezza si trovava nella piazza quando ha notato una navetta turistica in transito in senso contrario. Gli agenti hanno immediatamente fermato il veicolo, che aveva a bordo quattro passeggeri, condotto da una cittadina tedesca. La donna, dipendente della società proprietaria del mezzo, ha dichiarato che stava effettuando un giro turistico per conto della stessa azienda mostrando un voucher attestante la prenotazione.

Ma da ulteriori controlli è emerso che il veicolo era immatricolato per trasporto di persone conto terzi da noleggiare senza conducente, contrariamente a quanto ha constatato la pattuglia. Gli agenti hanno quindi contattato il presidente del consiglio di amministrazione della società proprietaria per chiarire l'effettivo uso del mezzo e l'attività svolta dalla azienda. L'uomo ha fornito alcune informazioni insufficienti però per chiarire se il mezzo venisse usato in modo regolare. Convocato presso la sede del Reparto per presentare la documentazione, ieri l’uomo ha spiegato che il mezzo era utilizzato per noleggio precisando però che martedì era stato utilizzato per uso proprio per un giro turistico. Quindi gli agenti gli hanno contestato di avere adibito a uso proprio un veicolo immatricolato a uso terzi, noleggio senza conducente. Una violazione che prevede la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi con conseguente fermo del mezzo.

La donna alla guida è stata invece multata per transito contromano con la decurtazione di 4 punti sulla patente.