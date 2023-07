Orario estivo per gli uffici comunali a Empoli

Scatta l’orario estivo per gli uffici comunali con apertura al pubblico pomeridiana ad eccezione dell’ufficio relazioni con il pubblico.



NEL DETTAGLIO – Da lunedì 17 luglio fino al 25 agosto 2023 compresi, entrerà in vigore la chiusura al pubblico nel pomeriggio per tutti gli uffici comunali, ad eccezione del servizio ufficio relazioni con il pubblico di via Giuseppe del Papa, 41, che resterà chiuso al pubblico nel pomeriggio dal 31 luglio fino 25 agosto 2023 compresi.

Sono confermate tutte le aperture al pubblico mattutine previste dall'orario già in vigore in ogni ufficio.



Sarà istituita apertura al pubblico mattutina, dalle ore 9 alle 13, negli stessi giorni in cui in base all'orario vigente era prevista l’apertura al pubblico pomeridiana.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa