Pegaso d'Alabastro per Mercantia, premiato anche il fondatore Alessandro Gigli

Ieri, giovedì 13 luglio, nella splendida cornice del chiostro di Palazzo Pretorio in Certaldo Alto, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato al sindaco Giacomo Cucini il Pegaso d’Alabastro, il premio assegnato a chi si distingue nella promozione e nell’arricchimento della cultura toscana contemporanea nell'ambito della letteratura, dell'editoria, delle arti figurative, della musica o dello spettacolo.

Un premio arrivato a sorpresa a conclusione di un altro momento importante ed emozionante, durante la seconda giornata di Mercantia: il conferimento dell’encomio solenne ad Alessandro Gigli. Tra ricordi, aneddoti, un filmato con video e foto delle edizioni precedenti e un po’ di commozione, il direttore artistico della manifestazione, giunta quest’anno alla 35esima edizione, ha ringraziato l’Amministrazione ed espresso il proprio senso di gratitudine attraverso le parole di una poesia di Bertolt Brecht, letta per l’occasione dall’attrice Benedetta Giuntini.

All’iniziativa erano presenti il consigliere regionale Enrico Sostegni, i sindaci dell’Empolese Valdelsa, ma anche ex dipendenti, artisti, volontari e organizzatori, tutti riuniti per ringraziare Alessandro, ma anche per celebrare il festival e la sua storia. L’encomio infatti simboleggia un riconoscimento anche a tutte quelle persone che, con dedizione e impegno, hanno contribuito al successo della manifestazione, compresi i volontari.

“Alessandro Gigli si è dedicato a Mercantia con incrollabile dedizione - ha sottolineato il primo cittadino - e ha contribuito per molti anni alla creazione di una manifestazione che è un'occasione per elevare, rafforzare e promuovere Certaldo a livello nazionale e internazionale. Il Pegaso d'Alabastro è l'ulteriore conferma della qualità della proposta culturale della città, che si dimostra protagonista indiscussa di arte e storia".

"Alessandro Gigli ha dedicato la sua vita all’arte e lo ha fatto con la sua straordinaria capacità di riuscire a portarci attraverso di essa in un mondo fantastico, dove realtà e sogni si fondono per farci vivere un'esperienza unica e indimenticabile - ha detto il consigliere regionale Enrico Sostegni -. Magnifica scelta, quella del Comune di Certaldo di conferirgli un encomio solenne e con lui anche a tutti gli artisti, i collaboratori, i volontari che con dedizione e impegno hanno contribuito al successo della manifestazione".

"Certaldo ha avuto nel suo passato un ruolo importante a livello culturale, che l'ha portata ad essere in tutta la Valdelsa uno dei centri di maggiore sviluppo – ha dichiarato il Presidente Eugenio Giani -. Oggi questo passato ha trovato una capacità di rilancio e una capacità di guardare al futuro, attraverso il senso e il significato della storia, di cui Mercantia è la più autentica espressione. Ma non solo, a Certaldo si fanno anche tante altre iniziative di valore, penso al Premio Boccaccio, alle mostre organizzate a Palazzo Pretorio... La riprova che Certaldo, con Mercantia e tutto il contesto di eventi che riesce a produrre, è tra le città protagoniste della nostra regione, terra di bellezza, arte, cultura, tradizioni, storia".

Mercantia, XXXV Festival Internazionale del Quarto Teatro, è promosso dal Comune di Certaldo con il patrocinio di MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti Città Metropolitana di Firenze, CNA Firenze Metropolitana, Consorzio Empolese Valdelsa, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e il contributo di Unicoop Firenze e Toscana Energia.

Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa