Placebo 'on fire' dal palco del Lucca Summer Festival - le foto

Un ritorno in grande stile quello dei Placebo in Italia. Ieri è stata la volta di Lucca, con il Summer Festival in piazza Napoleone ad accogliere il duo britannico prossimo a festeggiare il trentennale della loro carriera.

Se per la performance a Stupinigi si è parlato più degli attacchi di Brian Molko alla premier Giorgia Meloni, a Lucca la musica ha avuto il ruolo da protagonista. In 7mila in piazza hanno potuto godere delle migliori canzoni della band, Pure Morning su tutti, come pure gli sferzanti nuovi pezzi dall'album Never Let Me Go. Come band supporter erano presenti i Peaks.

Per chi c'era, ma pure per chi non c'era, torniamo con le lancette dell'orologio indietro a ieri sera grazie alle foto di Stefano Dalle Luche dal Lucca Summer Festival.