Prima giornata, sarà Lupi-Pineto: il calendario della Kemas Lamipel

La stagione 2023-24 di serie A2 Credem Banca è iniziata ufficialmente ieri pomeriggio, a Bologna, con la presentazione dei calendari di Superlega, A2, appunto, e A3. La Kemas Lamipel 2.0 inizierà il proprio cammino davanti al pubblico amico, domenica 15 ottobre: avversaria, la neopromossa Pineto. Un’altra “new entry” della categoria, WOW Green House Aversa, ospiterà i Lupi di coach Bulleri per la prima, impegnativa, trasferta. Terza giornata, altro viaggio considerevole in quel di Prata di Pordenone, per la riedizione del quarto di finale playoff, stagione 2022-23. Quindi, dopo due turni di assenza, sarà ancora Pala Parenti, ancora “casa”, contro la giovane Consar Ravenna. Il derby con Siena, attesissimo, è in programma all’ultima di andata, in trasferta, e coinciderà con il “boxing day” (26 Dicembre). Il ritorno a S. Croce chiuderà la regular season (24 Marzo 2024). La sfida ad Emma Villas, tornando al girone di andata, seguirà un doppio impegno casalingo (10-17 Dicembre) con BCC Castellana Grotte e Consoli Brescia.

Un’avventura lunga 26 giornate, tutta da seguire. Gli obiettivi, per citare coach Bulleri, si delineeranno con il passare delle giornate.

1^ Giornata A2 Credem Banca, 15 Ottobre 2023

Pool Libertas Cantù-WOW Green House Aversa

Kemas Lamipel S. Croce-ABBA Pineto

Tinet Prata di Pordenone-Conad Reggio Emilia

Consar Ravenna-Delta Group Porto Viro

Consoli Sferc Brescia-BCC Tecbus Castellana Grotte

Yuasa Grottazzolina-Puliservice Cuneo

Sieco Service Ortona-Emma Villas Siena

QUI il calendario integrale con tutte le giornate di andata e ritorno.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa