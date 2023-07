Restauro edificio 17 di San Salvi, ad agosto la gara di appalto

Ad agosto sarà bandita la gara di appalto e a novembre è previsto l’avvio dei lavori, che dureranno circa cinque anni, per la ristrutturazione e la riqualificazione dell’edificio 17 dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi a Firenze. La giunta regionale, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ha dato attuazione al programma di utilizzo delle risorse già approvato a fine 2022.

Si tratta di oltre un milione e 513 mila euro a disposizione, di cui un milione e 282 mila frutto di un accordo tra Regione Toscana e Ministero della salute e 230 mila a carico dell’Azienda Usl Toscana Centro.

L’intervento prevede il restauro e la riqualificazione dell’involucro esterno (copertura, scatola muraria, infissi), al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio. Successivamente sarà redatto il progetto di riorganizzazione degli spazi interni destinati ad accogliere alcune delle attività dell’azienda Asl Toscana centro.

L’area di San Salvi a Firenze è composta da edifici sparsi ed altri raggruppati ed era stata concepita e progettata a fine Ottocento, poi ampliata negli anni Trenta, per ospitare circa seicento malati. Oggi è in gran parte di proprietà dell'azienda sanitaria, che ha collocato nei padiglioni sia attività sanitarie che uffici gestionali e tecnici. Vi trovano spazio anche una scuola elementare e materna, la facoltà di psicologia e residenze universitarie. E’ in corso una rivitalizzazione degli spazi, con la creazione di luoghi di aggregazione.

