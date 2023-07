Riciclo e riuso, 'lezione' in municipio per gli Scout del Gruppo 3 Empoli

Una mattinata per scoprire come i rifiuti, se inseriti in un percorso di recupero virtuoso, possono essere una risorsa. È quella vissuta oggi, venerdì 14 luglio 2023, dagli scout del campetto Piccole Orme Riduci Riusa Ricicla, rivolto a 'Lupetti' e 'Coccinelle' dell'età compresa fra 11 e 12 anni, promosso dal Gruppo Empoli 3 Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani con sede nella frazione empolese di Santa Maria. Bambine e bambini con i loro accompagnatori, lasciato il loro campo ospitato alla chiesa di Santa Maria a Petroio, hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza di conoscenza grazie all'impegno dell'ufficio Ambiente del Comune di Empoli che ha proposto un programma davvero ricco, con la collaborazione di alcune realtà locali.

Prima tappa della giornata informativa, l'Ecocentro di Alia Servizi Ambientali Spa in via del Castelluccio: lì, accompagnati dal personale dell'ufficio Ambiente comunale e accolti dagli addetti del gestore del ciclo dei rifiuti, gli scout hanno scoperto come funziona la filiera del riciclo dei rifiuti e quali sono le opportunità a essa legate in termini di tutela dell'ambiente e di riuso. Un tema più che mai approfondito nella seconda tappa della mattinata, quella che ha portato i partecipanti a questa originale escursione in visita allo stabilimento Revet, esempio concreto di economia circolare che si trova nella zona industriale del Terrafino, in via VIII Marzo: l'azienda si occupa infatti di trasformare il rottame di vetro proveniente dalla raccolta differenziata in materia prima seconda pronta al forno, ovvero riutilizzabile nelle vetrerie. Due momenti che hanno stimolato la curiosità dei giovanissimi scout, pronti ad ascoltare con attenzione e a porre domande per cercare di apprendere quanto più possibile su come dare nuova vita a ciò che soltanto apparentemente è destinato a essere buttato via.

Una volta concluse le visite agli impianti, 'Lupetti' e 'Coccinelle', che nella mattinata di domani faranno visita al Museo del Vetro di via Ridolfi, con i loro accompagnatori sono stati ricevuti nella sala del Consiglio Comunale in via Giuseppe Del Papa dall'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, e dal personale dell'ufficio Ambiente, guidato dalla referente Daniela Miccolis: nell'occasione, ai presenti è stato illustrato il lavoro svolto dallo stesso ufficio e i progetti su riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti portati avanti da questa amministrazione.

«Far comprendere come si svolge la filiera del riciclo e del riuso è fondamentale perché ci permette di toccare con mano come, ognuno di noi, anche con un piccolo gesto può essere determinante - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini - Questa mattina ricevere il gruppo Scout e raccontare loro l'impegno dell'amministrazione e dell'ufficio Ambiente, che ringrazio per le molteplici attività svolte con competenza ed efficacia, è stata un'occasione davvero importante, anche perché la richiesta di fare il punto su questa tematica, estremamente attuale, è arrivata proprio dagli Scout. Si tratta di un segnale di interesse importante verso l'ambiente e verso il territorio, che mette al centro prima di tutto i giovanissimi. Grazie a chi si è impegnato per realizzare questa mattinata di conoscenza che ha rappresentato sicuramente un'opportunità di crescita per tutti i partecipanti».

