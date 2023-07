Rotary Castelfranco, Francesco Ferraro nuovo presidente

Al termine dell’anno rotariano 2022 – 2023 si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne tra il Presidente del Club Rotary Castelfranco di sotto Valdarno inferiore Geom. Daniele Campani e il Presidente eletto ing. Francesco Ferraro.

Daniele Campani prima di passare il testimone ed il tradizionale collare ha ricordato ai numerosi amici presenti le innumerevoli attività che il Club ha svolto nell’anno appena concluso. Attività spesso svolte in collaborazione con altri Club Rotary e con associazioni del territorio, in una sinergia che oltre a consentire di sviluppare progetti complessi ha consentito di mettere in pratica i principali valori rotariani quali la collaborazione e l’amicizia.

Il Presidente Campani ha ricordato i momenti importanti della vita del Club, la mobilitazione per gli aiuti ai bambini dell’Ucraina che ha consentito un importante invio di generi di prima necessità e medicinali, il supporto all’Associazione Abbracciami, ha elencato i nomi dei prestigiosi Relatori che hanno arricchito gli incontri del Club, uno per tutti il Primario dei trapianti dell’Ospedale di Pisa prof. Ugo Boggi, i service organizzati a beneficio della comunità nella quale il Club opera, quali il seminario svolto presso le scuole medie inferiori di Ponte a Egola sul bullismo e cyber bullismo, la lectio magistrale rivolta agli studenti dell’Istituto di ragioneria C. Cattaneo di San Miniato del Prof. Luca Anselmi già Ordinario presso la Facoltà di Economia della Università di Pisa, la celebrazione della festa della Repubblica che ha visto la partecipazione di importanti relatori come il Prof. Eugenio Capozzi Ordinario di storia moderna presso la Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e del Dr. Renato Tamburrini già Dirigente della Università pisana, senza tralasciare il piacevole ricordo degli eventi dedicati alla socializzazione con altri Club e al tempo libero dei soci, primo fra tutti la visita alla scuderia Ferrari a Maranello e alla interessantissima visita ad una tipica acetaia modenese, nel segno della valorizzazione delle eccellenze che rendono famosa l’Italia nel mondo.

Indossato il collare blu il neo Presidente Francesco Ferraro, dopo aver sottolineato l’intento di perseguire obiettivi sociali rivolti a beneficio della locale comunità e il non meno importante obiettivo di perseguire il massimo coinvolgimento e soddisfazione dei soci, ha proceduto a presentare il Consiglio Direttivo che lo affiancherà nell’anno della sua presidenza: ing. Riccardo Ganni, Avv. Fabio Botrini, dott.ssa Stephanie Hery, Prof. Giulia Flagello, Andrea Bartoli, Rag. Alessandro Susini, ing. Luca Chetoni.

Alla cerimonia hanno presenziato l’Assistente del Governatore ing. Chiara Bilanceri.

Presenti inoltre all’evento il dott. Umberto Grieco già assistete del Distretto 2071, e i Presidenti del Club Fucecchio S. Croce S/A, Empoli e San Miniato.

Al termine della cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, i numerosi presenti si sono intrattenuti nel parco messo a disposizione per l’occasione da Daniele Campani per partecipare alla “Festa d’estate” organizzata in collaborazione con il Club Rotary Fucecchio – S. Croce S/A che ha arricchito la serata con la sua rinomata Rotary sband, la quale ha allietato i presenti con il suo repertorio musicale.

L’evento è stato caratterizzato da una esposizione temporanea di copie delle opere dell’artista misterioso che realizza i suoi lavori sotto il nome d’arte Banksy.

