Sequestro di persona nell'Empolese, condanne a 17 anni

Sono arrivate condanne a diciassette anni e quattro mesi per il rapimento di un uomo nell'Empolese Valdelsa. Il giudice per l'udienza preliminare, in sede di processo con rito abbreviato, ha condannato tre persone di origini cinesi per sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni aggravate, e anche per detenzione e porto di un taser.

I fatti risalgono al 18 gennaio 2021. Fuori da un locale nel comune di Vinci un imprenditore di origini cinesi venne preso di forza, picchiato e tenuto segregato alcuni giorni. Venne liberato dopo il pagamento di un riscatto.

Tre persone sono state condannate. Un quarto presunto complice è stato rinviato a giudizio al termine dell'udienza preliminare. La Dda di Firenze aveva chiesto le condanne per tutti gli imputati. Il rapimento per ottenere denaro maturò nell'ambito di dinamiche in atto tra immigrati cinesi in Toscana.