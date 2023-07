Titolare di minimarket colpisce avventore molesto con un bastone: accade a Pisa

Il titolare di un minimarket in zona Vettovaglie a Pisa ha colpito a bastonate un tunisino trovato in via Cavalca con ferite alla testa. Gli uomini della questura hanno trovato conferma del fatto grazie alle immagini della videosorveglianza: il tunisino era nei pressi del negozio con fare molesto quando al culmine della lite il titolare, di origine orientale, ha colpito al capo l'uomo con un grosso bastone, a mo' di clava. Il questore, visti i fatti, ha decretato la chiusura dell'esercizio commerciale per 15 giorni. Il ferito, visto il suo status di irregolare in Italia, il giorno dopo è stato trasferito al Cpr di Bari per l'espulsione e il rimpatrio a Tunisi.