Ufficiale, Lupi: preso Giacomo Russo

Giacomo Russo arriva dalla serie B (girone H) ma anche da una serie infinita di soddisfazioni a livello giovanile. Gratificazioni ottenute sia con quella fucina di talenti che è Volley Meta, sia con le varie nazionali azzurre. Centrale, classe 2005, accreditato di 205 cm di altezza, il talento campano giocherà per la prima volta lontano da casa e si dividerà tra la prima squadra di A2 Credem Banca, la seconda squadra di serie B, e la relativa formazione giovanile Under 19.

Russo, nel 2021, ha disputato il Campionato Europeo riservato agli Under 17; nel 2022 la stessa competizione ma riservata agli Under 18, con coach Zanin e il nuovo “Lupo” Pardo Mati. Questa estate stessa “compagnia”, ancora Zanin come allenatore e Mati come collega di reparto, ma nuova categoria, Under 19 (recente un collegiale a Tivoli Terme, terminato il 26 giugno). Un acquisto che conferma il “fiuto” del D.S. Pagliai e di tutto lo staff dei Lupi, sempre attento ai giovani di qualità da far crescere e valorizzare.

“E’ un ragazzo molto interessante, lo seguiamo dallo scorso anno e lo abbiamo visto anche nelle recenti finali nazionali Under 19. Ci darà una grande mano in tutti i campionati. Sarà chiamato ad un duro lavoro ma possiede margini di crescita molto ampi”, così su Russo il coach della serie A2 Kemas Lamipel, Michele Bulleri.

DICHIARAZIONI:

“L’ultima stagione la reputo sicuramente buona, per i risultati ottenuti assieme ai compagni del Meta e per il rendimento personale”.

“Mi sono convinto a passare ai Lupi S. Croce per la serietà della Società e il progetto che mi hanno prospettato””.

“Per quanto riguarda la prossima annata, spero di ambientarmi bene, visto che sarà la prima stagione fuori casa. Mi impegnerò al massimo per continuare il mio percorso di crescita, per dare il mio contributo alla squadra, per me stesso, e per ripagare la fiducia della dirigenza di S. Croce sull’Arno, che mi ha voluto fortemente in squadra”.

“Ai tifosi posso intanto dire che ho tanta voglia di lottare per portare in alto il nome dei Lupi e che darò sempre il massimo”.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa