Va all'anagrafe con documenti falsi, arrestata a San Miniato

Si è presentata all'ufficio anagrafe di San Miniato Basso per fare richiesta di residenza e, insieme, avere la carta d'identità elettronica del Comune di San Miniato. Quella che apparentemente sembrava una semplice prassi, si è in realtà rivelata un boomerang che ha poi portato all'arresto della donna. Al momento della presentazione del suo documento d'identità, il personale dell'ufficio ha infatti notato una "stranezza" e ha deciso di approfondire. La donna, di nazionalità georgiana, stava infatti utilizzando una carta di identità di nazionalità lituana, poi risultata falsa, con cui era entrata clandestinamente in Italia. Al momento di regolarizzare la sua posizione nel nostro Paese, è emerso che i documenti in suo possesso erano falsi e che stava quindi tentando un'operazione illecita. Gli agenti della Municipale hanno accertato la falsità del documento e hanno identificato la donna grazie alla polizia scientifica di Pisa.

“Abbiamo agito con estrema cautela ma, di fronte alle ammissioni della donna, gli agenti non hanno potuto che far rispettare la legge ed informare la procura - commenta ll comandante della Polizia Municipale di San Miniato, Dario Pancanti, soddisfatto dell’operato degli agenti che hanno agito in maniera discreta ma incisiva -. La donna si è sempre manifestata molto collaborativa e ha fornito ulteriori elementi che sono utili alle indagini”.

"Episodi di questo tipo non sono, purtroppo, inusuali - interviene il sindaco Simone Giglioli -; ringrazio il personale dei servizi demografici per aver mantenuto la guardia alta e il personale della Polizia Municipale che ha svolto un compito delicato e importante".