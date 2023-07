Vende una birra senza autorizzazione: 5mila euro di multa a un negozio pisano

Una multa di 5.000 euro e la successiva segnalazione al comune di Pisa per le valutazioni di competenza ad un negozio etnico sui Lungarni concludono un servizio effettuato dai poliziotti in abiti civili in settimana, nell’ ambito del più ampio servizio serale e notturno interforze effettuato per contrastare le situazioni di illegalità in centro.

Poco prima di mezzanotte una coppia di poliziotti, fingendosi turisti in cerca di refrigerio serale, si è appostata nei pressi dell’ esercizio commerciale, non autorizzato alla somministrazione di bevande alcoliche ma solo alla vendita tout court, alla stregua di ogni minimarket.

Dopo pochi minuti hanno notato che l’addetto alla vendita stappava e somministrava a un cliente una bottiglia di birra; così hanno identificato il cliente e hanno contestato la violazione al titolare dell’ esercizio commerciale, che ha ricevuto la pesante sanzione pecuniaria.