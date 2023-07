Arriva la prima area gioco inclusiva a Pietrasanta

Un percorso con pannelli sensoriali e multiattività, un'altalena a due posti, giochi a molla, fiorellini comunicanti, uno specchio deformante, un gioco tridimensionale a forma di sole e un surprise ball, tutto accompagnato da pannelli in CAA, acronimo di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, che illustrano la funzionalità di ogni attrazione. Con il taglio del nastro e la benedizione di don Alex è stata ufficialmente inaugurata la nuova area gioco inclusiva realizzata dal Comune di Pietrasanta all'interno del parco Piazza Versilia, a Fiumetto, grazie a 43 mila euro ricevuti dal “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” stanziato nel 2021 dal Ministero per la disabilità.

“E' un risultato – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – frutto della sinergia fra assessorato ai lavori pubblici e al sociale, uffici tecnici e società civile. Abbiamo fatto della persona il primo riferimento nella riqualificazione e nella nuova progettazione di edifici e ambienti aperti di Pietrasanta: questo spazio, allestito all'interno di un parco che era già privo di barriere architettoniche, è un arricchimento che cercheremo di riproporre in tutte le aree gioco del territorio”.

“Può sembrare forse una piccola cosa – ha proseguito l'assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – ma questo primo passo segna la volontà di offrire i nostri luoghi in modo differente, aprendoli a un concetto di inclusione che, per noi, non è solo uno slogan moderno ma un punto imprescindibile di civiltà”.

“Grazie alla collaborazione con diverse associazioni del territorio – ha dichiarato l'assessore al sociale, Tatiana Gliori – abbiamo compreso e potuto intraprendere il percorso più corretto per la gestione degli spazi, con particolare attenzione a quelli dedicati ai più piccoli: non più zone 'riservate' a esigenze differenti ma luoghi dove tutti possano stare insieme e fare le stesse cose in piena autonomia”.

“Ringrazio il Comune per aver accolto subito il nostro progetto di Comunicazione Alternativa e Aumentativa – ha concluso Sandra Gemignani, per l'associazione “In altre parole” che ha collaborato alla realizzazione dei pannelli – questo, ora, è davvero un angolo pronto ad accogliere chiunque voglia giocare: la CAA, infatti, serve a chi non parla la lingua italiana, a chi è ancora troppo piccolo per conoscerla o a chi ha bisogno di strumenti differenti, a causa di patologie o altre difficoltà”.

Alla festa per la nuova area inclusiva, attrezzata su circa 300 metri quadrati con pavimentazione antitrauma, hanno partecipato anche il vicesindaco di Pietrasanta Francesca Bresciani, il vicepresidente del consiglio comunale Antonio Tognini, diversi componenti dell'assemblea cittadina ed esponenti di associazioni versiliesi impegnate nel sociale.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa