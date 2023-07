Arriva la terza ondata di caldo: si sfiorano i 40 gradi

Da domani, domenica 16 luglio, parte la terza ondata di caldo, con temperature record. La canicola si farà sentire con temperature eccezionali che promettono di battere i record registrati negli anni passati e che martedì 18 potrebbero raggiungere punte di 48 gradi in alcune zone d'Italia. Lo rileva il sito iLMeteo.it, osservando che a provocare la nuova ondata di caldo eccezionale è ancora una volta l'anticiclone africano.

Valori eccezionali anche in Toscana, a Firenze sono previsti 39-40 gradi. Si prevede che l'anticiclone africano raggiungerà la Sardegna domenica 16 luglio, quando lambirà Toscana e Lazio, dove le temperature cominceranno a raggiungere 38 gradi in a Firenze e Roma. Da allora le temperature continueranno a salire fino a mercoledì 19 nel Centro-Sud, mentre al Nord si comincerà a perdere qualche grado. Previsto anche l'aumento delle temperature minime, con valori superiori ai 20-22 gradi e notti decisamente calde e afose. In aumento infine anche la temperatura dei mari, che in quelli meridionali ha già raggiunto 30 gradi.