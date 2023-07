Castelfiorentino United, in arrivo tre nuovi calciatori

Il Castelfiorentino United continua a prendere forma e annuncia altri tre importanti arrivi. La società è lieta di comunicare di aver raggiunto l'accordo per la prossima stagione sportiva con Lorenzo Benvenuti. Centrocampista talentuoso, Lorenzo è cresciuto nel settore giovanile del Prato per poi giocare sempre in Eccellenza prima nella Cuoiopelli, successivamente al Montecatini e l'ultima stagione nel Ponte Buggianese.

Il Castelfiorentino United ha poi raggiunto l’accordo per l’arrivo di Matteo Ercoli. Matteo è un Centrocampista cresciuto nelle giovanili del Prato. Successivamente ha militato nel Tuttocuoio in serie D e in Eccellenza, San Miniato Basso in Eccellenza e di nuovo Tuttocuoio sempre in Eccellenza dove ha giocato l'ultima stagione .

Ercoli è un ulteriore tassello che va a comporre il pacchetto di centrocampo della formazione di mister Scardigli.

Infine il Castelfiorentino United ha perfezionato l'accordo per la stagione 2023/24 con Luca Boni. Per il forte centrocampista, dopo l'esperienza in quel di San Miniato, si tratta di un gradito ritorno alla base, ulteriore elemento di rinforzo per la rosa di Mister Nico Scardigli.

Fonte: Ufficio Stampa