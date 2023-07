Cavo Enel danneggiato, Campo di Marte senza elettricità

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che questa mattina a Firenze, nella porzione di sistema elettrico compresa tra le linee elettriche denominate Manara e Settesanti in zona Campo Marte, si è verificato un disservizio elettrico a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo, cosicché le utenze servite dal tratto di linea interessato sono rimaste prive di elettricità.

Le squadre operative di E-Distribuzione – coadiuvate dal Centro Operativo di Firenze, che ha ripristinato il servizio con manovre in telecomando per una parte della clientela collocata in aree di rete cosiddette controalimentabili da linee di riserva – sono intervenute per eseguire operazioni di modifica assetto del sistema elettrico, effettuare le operazioni per l’individuazione dei punti precisi danneggiati ed avviare l’attività di ripristino del tronco di rete danneggiato. Nel frattempo sono in fase di installazione un cavo attrezzo, ovvero un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo fuori servizio, ed è in corso di attivazione una power station, gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza che contribuirà al ripristino del servizio elettrico e rimarrà temporaneamente sul posto a garanzia dell’approvvigionamento elettrico.

E-Distribuzione si scusa per il disagio e resta a disposizione per ogni approfondimento. L’azienda ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica,inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile qui.

Fonte: Enel - Ufficio Stampa