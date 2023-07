Festa a Montespertoli per l'accoglienza dei bambini saharawi

Il Comune di Montespertoli ha accolto ieri i bambini provenienti dal Saharawi del progetto “Ambasciatori di Pace” parte di un impegno più ampio promosso dal Coordinamento a Sostegno della RASD “Mauro Marconcini” e “Mohamed Abdelaziz” di Montespertoli.

L'Amministrazione Comunale con una breve cerimonia in Sala Consiliare ha accolto la delegazione, che in mattinata era stata ai centri estivi alla scuola di Montagnana, per poi chiudere la giornata con una cena di solidarietà organizzata in collaborazione con l’Associazione Commercianti e Artigiani e Coop di Montespertoli.

Questo progetto da un lato promuove la causa del Popolo Saharawi che da tanti anni attende la sua autodeterminazione e dall’altro mira a offrire a questi bambini la prima esperienza fuori dalla quotidianità dei campi profughi e fargli conoscere nuovi luoghi e culture.

“L'accoglienza dei bambini saharawi rappresenta un importante passo verso la costruzione di ponti tra culture diverse e per sensibilizzazione sulle problematiche dei popoli in situazioni di conflitto. Con la pandemia il progetto è stato sospeso ma la passione e l’impegno dei volontari ha fatto sì che si ripartisse con nuovo slancio. È stato bello averli di nuovo qui con noi. Il Popolo Saharawi aspetta da troppo tempo la propria autonomia e per questo bisogna continuare a lottare con loro” spiegano Graziano Giotti del Coordinamento e il Sindaco Alessio Mugnaini.

Per l’occasione è stato consegnato ai bambini un dono da parte del Coordinamento, uno zainetto con materiale didattico molto gradito dai bambini. La serata si è conclusa con una cena in piazza del Popolo e una lotteria con 20 premi messi a disposizione da tanti commercianti. Il ricavato è stato donato a sostegno del progetto “Ambasciatori di pace”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa