Fugge dai domiciliari e rapina un anziano, nei guai 19enne

Una 19enne di origine spagnola è stata denunciata per rapina a Signa. Il fatto contestato è accaduto nelle prime ore del pomeriggio dello scorso 7 luglio in via Indicatorio. Lì la 19enne, approfittando di un attimo di distrazione della vittima 81enne, mentre scendeva dalla propria autovettura lo ha aggredito strappandogli dal polso l’orologio in oro giallo del valore di 5.000,00 euro e tre braccialetti dello stesso materiale prezioso procurandogli anche alcune abrasioni. L’esame dei filmati di videosorveglianza della zona e ulteriori accertamenti tecnici hanno permesso di identificare la ladra. La donna inoltre è stata anche denunciata per evasione in quanto era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.