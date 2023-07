Lotta alla poliomielite, attestato di riconoscimento al Rotary Empoli

Giovedì scorso in occasione della conviviale per la presentazione del programma per l'anno rotariano 23/24, l'attuale presidente del Rotary Club Empoli Andrea Cantini ha consegnato al Presidente A.R. 21/22 Giuseppe Pisacreta l'attestato di riconoscimento da parte della Rotary Foundation per la preziosa attività svolta durante il su mandato a favore dell'iniziativa Polio Plus.

Il progetto Polio Plus è un fiore all'occhiello del Rotary International, che ha come scopo l'eradicazione della poliomielite nel mondo. Obiettivo quasi raggiunto grazie agli sforzi congiunti di clubs come il Rotary Empoli, che ha contribuito a vaccinare oltre 2,5 miliardi di bambini.

Il presidente Cantini ha poi provveduto ad illustrare a tutti i soci presenti i progetti e le iniziative che verranno attuate durante i prossimi mesi.

Fonte: Ufficio Stampa