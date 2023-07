Lupi, nuovo arrivo: è Nicholas Petratti

Arriva da un percorso nella Scuola Pallavolo Anderlini il nuovo schiacciatore-ricettore della Kemas Lamipel S. Croce. Nicholas Petratti, classe 2002, farà reparto con Leo Colli, Simone Parodi e il talento di casa, Nicholas Brucini. Giocatore di beach, 196 cm di altezza, nato a Carpi, ha esordito in serie B proprio a Modena, nella formazione di coach Bicego, per poi passare a S. Martino in Rio, Reggio Emilia, nella stagione 2021-22. Confermato nell’AMA per l’annata seguente, si è trasferito a Spezzano (sempre serie B) nel mese di Gennaio 2023. Esordiente in A2 Credem Banca, rappresenta il profilo di atleta che da sempre interessa a S. Croce: giovane, con un buon percorso tecnico alle spalle, motivatissimo per il salto nella pallavolo che conta. Ovviamente, potrà essere utilizzato anche in serie B, sulla base del modello già sperimentato con successo dallo staff tecnico nelle ultime stagioni.

Queste le impressioni di coach Bulleri: “E’ un’atleta giovane, dalla buona fisicità, che sicuramente potrà risultare importante in prima squadra, inizialmente in fase di allenamento e poi come possibile risorsa tattica. In serie B ci aspettiamo invece che possa darci un buon contributo da subito per metter giù un discreto numero di palloni a partita”.

DICHIARAZIONI:

“Buongiorno a tutti, mi presento, sono Nicholas Petratti, schiacciatore, vengo da un annata dove sono cresciuto molto sia a livello tecnico, ma soprattutto a livello mentale, superando momenti difficili”.

“Quando ho ricevuto la proposta dei Lupi di Santa Croce non ho esitato neppure un secondo a rispondere "SI"… una grande società a livello nazionale!! Rappresenta un’occasione importantissima per mettermi in gioco e soprattutto per la mia crescita personale!”

“Darò tutto per questa maglia, per aiutare i miei compagni a raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata; c’è voglia di far bene e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni!! Ringrazio tutto lo staff x l’opportunità che mi ha dato, é veramente un orgoglio far parte di questa grande famiglia!!!”

“Un saluto a tutti i tifosi, nell’augurio di vederli numerosi al palazzetto x toglierci delle soddisfazioni!!

“A presto e buona estate a tutti!”.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa